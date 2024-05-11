Esprime il non voto di chi si reca alle urne

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Esprime il non voto di chi si reca alle urne' è 'Scheda Bianca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCHEDA BIANCA

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Perché la soluzione è Scheda Bianca? Quando una persona si presenta alle urne ma sceglie di non esprimere un voto, optando per una scheda lasciata vuota, sta manifestando una forma di disappunto o di indecisione. Questa scelta può essere vista come un modo per partecipare senza sostenere nessuna delle opzioni disponibili. La scheda bianca diventa così un gesto silenzioso che segnala il proprio disagio o semplicemente la volontà di non influenzare il risultato.

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Esprime il non voto di chi si reca alle urne nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Scheda Bianca

In presenza della definizione "Esprime il non voto di chi si reca alle urne", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Scheda Bianca'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Esprime il non voto di chi si reca alle urne

Esprime il non voto di chi si reca alle urne Risposta: SCHEDA BIANCA

Lunghezza: 12 lettere

12 lettere Schema parole: 6-6

6-6 Schema utile: S_____ ______

S_____ ______ Inizia con: S

S Finisce con: A

Le 12 lettere della soluzione

S Savona C Como H Hotel E Empoli D Domodossola A Ancona B Bologna I Imola A Ancona N Napoli C Como A Ancona

La soluzione 'Scheda Bianca' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Esprime il non voto di chi si reca alle urne". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.