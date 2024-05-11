Esprime il non voto di chi si reca alle urne
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SOLUZIONE: SCHEDA BIANCA
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Perché la soluzione è Scheda Bianca? Quando una persona si presenta alle urne ma sceglie di non esprimere un voto, optando per una scheda lasciata vuota, sta manifestando una forma di disappunto o di indecisione. Questa scelta può essere vista come un modo per partecipare senza sostenere nessuna delle opzioni disponibili. La scheda bianca diventa così un gesto silenzioso che segnala il proprio disagio o semplicemente la volontà di non influenzare il risultato.
Esprime il non voto di chi si reca alle urne nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Scheda Bianca
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Esprime il non voto di chi si reca alle urne
- Risposta: SCHEDA BIANCA
- Lunghezza: 12 lettere
- Schema parole: 6-6
- Schema utile: S_____ ______
- Inizia con: S
- Finisce con: A
Le 12 lettere della soluzione
La soluzione 'Scheda Bianca' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Esprime il non voto di chi si reca alle urne". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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Con esprime: Si esprime a segni