Una vittima della crisi nei cruciverba: la soluzione è Disoccupato

Home / Soluzioni Cruciverba / Una vittima della crisi

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Una vittima della crisi' è 'Disoccupato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DISOCCUPATO

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Disoccupato più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Disoccupato.

Perché la soluzione è Disoccupato? DISOCCUPATO indica una persona che, pur desiderando lavorare, si trova senza occupazione a causa della crisi economica o di altri fattori. È un termine che sottolinea la condizione di chi cerca un impiego ma fatica a trovarlo, evidenziando le difficoltà di chi si trova in questa situazione. La parola mette in luce le sfide di chi deve affrontare il mercato del lavoro in momenti difficili.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Danno inizio alla crisi di governoLe vocali in crisiL uccello vittima di scherzi e prese in giroUna crisi improvvisa e imprevistaNon fu vittima di Abele

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "Una vittima della crisi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

D Domodossola

I Imola

S Savona

O Otranto

C Como

C Como

U Udine

P Padova

A Ancona

T Torino

O Otranto

U L A E R A O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AUREOLA" AUREOLA

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.