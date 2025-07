Una variante del poker nei cruciverba: la soluzione è Telesina

TELESINA

Curiosità e Significato di Telesina

Approfondisci la parola di 8 lettere Telesina: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Telesina? La parola telesina si riferisce a un popolare gioco di carte in cui i partecipanti cercano di formare combinazioni vincenti, spesso utilizzato come passatempo o per scopi di beneficenza. Il nome deriva dalla sua somiglianza con il poker, ma con regole più semplici e rapide. È un modo divertente e coinvolgente per sfidare amici o raccogliere fondi, rendendo la socialità ancora più piacevole.

Come si scrive la soluzione Telesina

Hai trovato la definizione "Una variante del poker" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

E Empoli

L Livorno

E Empoli

S Savona

I Imola

N Napoli

A Ancona

