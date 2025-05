Una variante del poker giocata a carte scoperte nei cruciverba: la soluzione è Telesina

TELESINA

Curiosità e Significato di "Telesina"

La parola Telesina è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Telesina.

La telesina è una variante del poker in cui i giocatori devono svelare le proprie carte, rendendo il gioco più strategico e imprevedibile. Si gioca comunemente in un ambiente informale e si distingue per il suo formato più aperto, dove le decisioni sono influenzate non solo dalle carte in mano, ma anche dalle informazioni visibili degli avversari.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Nome italiano di un tipo di poker a carte scoperteUn poker a carte scoperteUn gioco d azzardo di carte simile al poker

Come si scrive la soluzione: Telesina

T Torino

E Empoli

L Livorno

E Empoli

S Savona

I Imola

N Napoli

A Ancona

