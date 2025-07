Una scarica di mitragliatrice nei cruciverba: la soluzione è Raffica

RAFFICA

Curiosità e Significato di Raffica

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Raffica, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Raffica? Una raffica è una breve sequenza di colpi di mitragliatrice o di fuoco rapido, tipica delle armi da fuoco automatiche. Si tratta di un'esplosione di colpi concentrati in un breve lasso di tempo, spesso usata anche in senso figurato per descrivere un insieme rapido e intenso di parole o azioni. In ogni caso, rappresenta un momento di grande intensità e rapidità.

Come si scrive la soluzione Raffica

R Roma

A Ancona

F Firenze

F Firenze

I Imola

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O S S P E R C O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PROCESSO" PROCESSO

