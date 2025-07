Una piastra di metallo nei cruciverba: la soluzione è Placca

PLACCA

Curiosità e Significato di Placca

La soluzione Placca di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Placca per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Placca? Una piastra di metallo è un elemento sottile e piatto, spesso usato per coprire o proteggere superfici o componenti. Il termine placca indica appunto una lastra di metallo o altro materiale, comunemente impiegata in edilizia, ingegneria o design. È un oggetto semplice ma fondamentale in molte applicazioni pratiche, contribuendo a garantire funzionalità e sicurezza.

Come si scrive la soluzione Placca

Se "Una piastra di metallo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

L Livorno

A Ancona

C Como

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R E O C A L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LACERO" LACERO

