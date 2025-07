Un versamento effettuato sul conto corrente nei cruciverba: la soluzione è Deposito

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un versamento effettuato sul conto corrente' è 'Deposito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DEPOSITO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Deposito? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Deposito.

Perché la soluzione è Deposito? Un deposito è un'operazione bancaria in cui si versa una somma di denaro sul conto corrente, per conservarla o effettuare pagamenti futuri. Può essere un versamento di denaro da parte del cliente o un accredito proveniente da altre fonti. In sostanza, rappresenta l'atto di mettere a disposizione dei fondi nel conto bancario, facilitando la gestione delle finanze quotidiane.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il versamento effettuato su un conto corrente bancarioIl versamento su conto correnteÈ così il conto corrente inerte da almeno 10 anniSul conto corrente figura come una sottrazioneIl codice alfanumerico del conto corrente

