Il codice alfanumerico del conto corrente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il codice alfanumerico del conto corrente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : IBAN

Significato/Curiosita : Il codice alfanumerico del conto corrente

Sezione della bilancia dei pagamenti detta "conto corrente", vedi bilancia dei pagamenti. il conto corrente (spesso abbreviato con la sigla c/c) è uno... L'iban è un codice alfanumerico utilizzato nelle transazioni fra conti correnti diversi e che all'interno contiene l'identificazione del paese, della banca... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

