Il versamento su conto corrente

: L'opportunità riguarda strumenti di pagamento elettronici quali: bonifici, addebiti diretti e carte di pagamento. L'area unica dei pagamenti in euro (Single Euro Payments Area o in acronimo SEPA) è un'area in cui cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni degli Stati membri dell'Unione europea effettuano operazioni di pagamento in euro verso un altro conto, potendo contare su sistemi armonizzati per le caratteristiche degli strumenti, gli standard, le infrastrutture e i costi.

Italiano: Sostantivo: accredito m sing (pl.: accrediti) . (economia) (finanza) attestazione di credito. Voce verbale: accredito . prima persona singolare dell'indicativo presente di accreditare io accredito.. Sillabazione: ac | cré | di | to. Pronuncia: IPA: /ak'kredito/ . Etimologia / Derivazione: (sostantivo): derivazione di credito. (verbo): derivato da accreditare. Sinonimi: accreditamento.