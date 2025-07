Un momento fa nei cruciverba: la soluzione è Or Ora

OR ORA

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Or Ora più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Or Ora.

Perché la soluzione è Or Ora? Un momento fa indica qualcosa che è successo poco tempo prima, poco prima di ora. È un modo colloquiale per riferirsi a un evento recente. La soluzione OR ORA gioca sul fatto che ora rappresenta il presente e un momento fa indica qualcosa appena passato. È un modo divertente per collegare il tempo passato e il presente in modo semplice e immediato.

O Otranto

R Roma

O Otranto

R Roma

A Ancona

R G E D I T A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GRADITE" GRADITE

