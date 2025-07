Un materiale per fare cappelli nei cruciverba: la soluzione è Feltro

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un materiale per fare cappelli' è 'Feltro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FELTRO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Feltro? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Feltro.

Perché la soluzione è Feltro? Il feltro è un tessuto compatto e morbido, realizzato con peli di lana o altri materiali naturali che, sottoposti a pressione e calore, si trasformano in un materiale resistente e versatile. Spesso usato per creare cappelli, accessori e decorazioni, il feltro combina praticità e stile, rendendolo una scelta classica e intramontabile nel mondo della moda e dell’artigianato.

