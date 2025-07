Un impegno religioso... dello schermidore nei cruciverba: la soluzione è Fioretto

FIORETTO

Curiosità e Significato di Fioretto

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Fioretto, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Fioretto? Fioretto è un termine che indica sia l'arme leggera usata nella scherma, sia la disciplina sportiva in cui si utilizza. Il nome deriva dalla parola francese fior de latte, richiamando l'eleganza e la delicatezza dell'arma. In senso figurato, può rappresentare un impegno delicato o raffinato, come quello di uno schermidore che si dedica con passione a questa arte. È un esempio di come il linguaggio si intrecci tra sport e cultura.

Come si scrive la soluzione Fioretto

F Firenze

I Imola

O Otranto

R Roma

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

