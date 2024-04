La Soluzione ♚ Un impegno del venditore La definizione e la soluzione di 8 lettere: Un impegno del venditore. GARANZIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un impegno del venditore: La garanzia consiste nella tutela delle esigenze economiche di un soggetto. Essa può anche essere rappresentata, in un rapporto tra due o più soggetti, da un soggetto (garante) che si fa carico appunto di garantire un altro (garantito). Sostantivo Significato e Curiosità su: La garanzia consiste nella tutela delle esigenze economiche di un soggetto. Essa può anche essere rappresentata, in un rapporto tra due o più soggetti, da un soggetto (garante) che si fa carico appunto di garantire un altro (garantito). garanzia ( approfondimento) f sing (pl.: garanzie) qualsiasi mezzo diretto a garantire l'adempimento di una obbligazione o il godimento di un diritto (diritto) (economia) tutela delle esigenze economiche di un soggetto genericamente ha anche significato di garantire la riuscita di un impegno da realizzare nel futuro Sillabazione ga | ran | zì | a Pronuncia IPA: /garan'tsia/ Etimologia / Derivazione dal francese garantie Sinonimi malleveria, avallo, cauzione, deposito cauzionale, caparra, pegno

(diritto) fideiussione

fideiussione certificato di garanzia

( senso figurato ) promessa, conferma, assicurazione, impegno

promessa, conferma, assicurazione, impegno copertura, affidabilità Termini correlati garante

garantire, garantito

GARANZIA

