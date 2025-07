Un idea che dà soddisfazione a chi l’ha avuta nei cruciverba: la soluzione è Trovata

Home / Soluzioni Cruciverba / Un idea che dà soddisfazione a chi l’ha avuta

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un idea che dà soddisfazione a chi l’ha avuta' è 'Trovata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TROVATA

Curiosità e Significato di Trovata

Approfondisci la parola di 7 lettere Trovata: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Trovata? Trovata indica un'idea o una soluzione che porta gioia e soddisfazione a chi l'ha concepita, perché risolve un problema o realizza un desiderio. È il momento in cui la mente trova ciò che cercava, regalando una sensazione di vittoria e appagamento. In poche parole, rappresenta il traguardo di un’intuizione riuscita e il piacere di averci creduto fino in fondo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un idea che dà soddisfazioneHa sempre qualcosa da consegnareHa tutto da imparareIl punto della Terra da cui ha origine un terremotoFilm del 2016 diretto da Damien Chazelle che ha vinto 6 Oscar

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Trovata

La definizione "Un idea che dà soddisfazione a chi l’ha avuta" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

R Roma

O Otranto

V Venezia

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E P S E S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SPESE" SPESE

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.