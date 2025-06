Un idea che dà soddisfazione nei cruciverba: la soluzione è Trovata

TROVATA

Curiosità e Significato di Trovata

La parola Trovata è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Trovata.

Perché la soluzione è Trovata? Trovata indica un'idea o una soluzione che, dopo averla cercata o pensata, si rivela soddisfacente e gratificante. È il momento in cui si scopre qualcosa di utile, originale o ingegnoso, generando un senso di realizzazione. In poche parole, rappresenta quella scoperta che dà gioia e conferma di aver trovato ciò che si cercava. Un vero piacere per chi ama risolvere enigmi o superare ostacoli.

Come si scrive la soluzione Trovata

Hai trovato la definizione "Un idea che dà soddisfazione" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

R Roma

O Otranto

V Venezia

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

