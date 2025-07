Un ufficio di confine nei cruciverba: la soluzione è Dogana

Home / Soluzioni Cruciverba / Un ufficio di confine

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un ufficio di confine' è 'Dogana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DOGANA

Curiosità e Significato di Dogana

La parola Dogana è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Dogana.

Perché la soluzione è Dogana? Un ufficio di confine è il luogo ufficiale dove si controllano passaporti, merci e veicoli in transito tra paesi diversi. La parola dogana indica proprio questa struttura, essenziale per garantire la sicurezza e il rispetto delle leggi internazionali sulle frontiere. È un punto di passaggio fondamentale nelle rotte commerciali e nei viaggi oltreconfine.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ufficio di confineLinea di confineNato in una nota città di confine friulanaL ufficio dal quale partono gli ordiniL ufficio del titolare della diocesi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Dogana

La definizione "Un ufficio di confine" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

D Domodossola

O Otranto

G Genova

A Ancona

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L D A O S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SALDO" SALDO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.