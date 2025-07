Teoria evoluzionistica di tipo finalistico nei cruciverba: la soluzione è Ologenesi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Teoria evoluzionistica di tipo finalistico' è 'Ologenesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OLOGENESI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Ologenesi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Ologenesi.

Perché la soluzione è Ologenesi? L'oogenesi è il processo di formazione delle cellule uovo nelle femmine, fondamentale per la riproduzione. Durante questa fase, le cellule germinali si trasformano in ovuli maturi pronti alla fecondazione. Questo meccanismo garantisce che ogni ovulo abbia le risorse necessarie per favorire lo sviluppo di un nuovo organismo, rappresentando un passaggio chiave nella continuità della vita.

Hai trovato la definizione "Teoria evoluzionistica di tipo finalistico" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

O Otranto

L Livorno

O Otranto

G Genova

E Empoli

N Napoli

E Empoli

S Savona

I Imola

