Tengono fermi i capelli nei cruciverba: la soluzione è Forcine

Home / Soluzioni Cruciverba / Tengono fermi i capelli

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Tengono fermi i capelli' è 'Forcine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FORCINE

Curiosità e Significato di Forcine

La parola Forcine è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Forcine.

Perché la soluzione è Forcine? Le forcine sono piccole mollette utilizzate per fissare i capelli, mantenendoli ordinati e in posizione. Ideali per creare acconciature o semplicemente per sistemare la chioma durante il giorno, sono un accessorio pratico e versatile. Quando si dice che tengono fermi i capelli, ci si riferisce proprio a queste mini mollette che aiutano a mantenere tutto al proprio posto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Rimanere fermi in un luogoCosì sono i capelli ondulatiNegli occhi e nei capelliRagazze scure di capelliCiuffo di capelli

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Forcine

Hai trovato la definizione "Tengono fermi i capelli" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

F Firenze

O Otranto

R Roma

C Como

I Imola

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E E L L R T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TELLER" TELLER

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.