La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Svilupparsi come la gramigna' è 'Infestare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INFESTARE

Curiosità e Significato... La parola Infestare è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Infestare.

Perché la soluzione è Infestare? Infestare significa diffondersi e propagarsi rapidamente, come le infestanti che si sviluppano in modo incontrollato. Nel linguaggio figurato, indica anche problemi o emozioni che si diffondono, creando scompiglio. Come la gramigna che si espande ovunque, infestare suggerisce una crescita indiscriminata e spesso indesiderata, rendendo difficile il controllo. È un termine che racchiude l’idea di invasione e proliferazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Impedisce al corpo di svilupparsi normalmenteDiventare più grandi svilupparsiC è quello di Gramigna in una novella di VergaStagionarsi svilupparsiIl giardiniere lo usa per far fuori gramigna e zizzania

La definizione "Svilupparsi come la gramigna" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

I Imola

N Napoli

F Firenze

E Empoli

S Savona

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

B P O S O I I C O Mostra soluzione



