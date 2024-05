La Soluzione ♚ Diventare più grandi svilupparsi La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CRESCERE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Diventare più grandi svilupparsi. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. CRESCERE

Significato della soluzione per: Diventare piu grandi svilupparsi Crescere, che fatica! (titolo originale Boy Meets World) è una popolare sitcom statunitense andata in onda negli USA per sette stagioni dal 1993 al 2000 sul network ABC. La serie segue le vicende quotidiane e le lezioni di vita dell'adolescente Cory Matthews, dei suoi amici e della sua famiglia. In Italia la sitcom è andata in onda a partire dal 1996 su Rai 1 con le prime due stagioni (all'interno del programma Solletico) e, con le restanti, su Rai 2 (nel contenitore di cartoni animati Domenica Disney).

