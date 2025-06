Il giardiniere lo usa per far fuori gramigna e zizzania nei cruciverba: la soluzione è Diserbante

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Il giardiniere lo usa per far fuori gramigna e zizzania' è 'Diserbante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DISERBANTE

Hai risolto il cruciverba con Diserbante? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Diserbante.

Perché la soluzione è Diserbante? Il diserbante è un prodotto utilizzato per eliminare le piante indesiderate, come gramigna e zizzania, che competono con le colture o il prato. È uno strumento efficace per mantenere spazi verdi puliti e ben curati, facilitando la crescita delle piante desiderate. In sostanza, il diserbante aiuta a liberare i terreni da infestanti fastidiose, garantendo un prato più bello e ordinato.

Hai davanti la definizione "Il giardiniere lo usa per far fuori gramigna e zizzania" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

D Domodossola

I Imola

S Savona

E Empoli

R Roma

B Bologna

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

