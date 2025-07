Statuette di argilla nei cruciverba: la soluzione è Crete

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Statuette di argilla' è 'Crete'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CRETE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Crete più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Crete.

Perché la soluzione è Crete? Statuette di argilla si riferisce a piccole sculture realizzate modellando l'argilla, un materiale versatile e facilmente modellabile. Queste creazioni artigianali spesso rappresentano figure o simboli e sono utilizzate come decorazioni, oggetti rituali o ricordo. La parola CRETE richiama anche l'isola famosa per la sua storia antica e le sue opere artistiche in terracotta, simbolo di creatività e tradizione.

Hai davanti la definizione "Statuette di argilla" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

R Roma

E Empoli

T Torino

E Empoli

Scopri definizioni su "IRRETI" IRRETI

