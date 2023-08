Il parallelepipedo d argilla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il parallelepipedo d argilla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MATTONE

Significato/Curiosità : Il parallelepipedo d argilla

Il parallelepipedo d'argilla, comunemente noto come mattone, è un elemento fondamentale nell'edilizia. Caratterizzato da una forma rettangolare, presenta superfici lisce o ruvide, a seconda dell'uso. Il suo impiego risale a tempi antichi, rappresentando la pietra angolare della costruzione. I mattoni possono essere cotti in forno per aumentare durata e resistenza, oppure rimanere crudi per un tocco rustico. Infilati con malta, i mattoni costituiscono pareti, archi e pavimenti, conferendo solidità e stabilità alle strutture. La loro versatilità, durabilità e aspetto tradizionale li rendono ancora oggi una scelta popolare per edifici residenziali e commerciali, unendo funzionalità e estetica in un elemento di costruzione intramontabile.

Altre risposte alla domanda : Il parallelepipedo d argilla : parallelepipedo; argilla; parallelepipedo che si porta in viaggio; Monumento a forma di parallelepipedo allungato; Materiale derivante dall argilla cotta; argilla ; Oggetti plasmati con l argilla ; Un argilla usata anche come lettiera per gatti; L automa di argilla delle leggende ebraiche;

Cerca altre Definizioni