FETONTE

Curiosità e Significato di Fetonte

Approfondisci la parola di 7 lettere Fetonte: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Fetonte? Fetonte è un personaggio della mitologia greca noto per aver tentato di guidare il carro del Sole, portando a esiti catastrofici. La parola simboleggia ambizione sfrenata e desiderio di controllo che può portare a conseguenze disastrose. È un richiamo alla prudenza e ai limiti umani, ricordandoci di non lasciarci travolgere dall’eccessiva audacia. In definitiva, Fetonte rappresenta le ambizioni irrealizzabili e i rischi del voler troppo.

Come si scrive la soluzione Fetonte

Se ti sei imbattuto nella definizione "Si impadronì del carro di suo padre, il Sole", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

F Firenze

E Empoli

T Torino

O Otranto

N Napoli

T Torino

E Empoli

