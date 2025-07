Salsa greca a base di yogurt nei cruciverba: la soluzione è Tzatziki

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Salsa greca a base di yogurt' è 'Tzatziki'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TZATZIKI

Curiosità e Significato... La parola Tzatziki è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Tzatziki.

Perché la soluzione è Tzatziki? Il Tzatziki è una salsa tradizionale greca a base di yogurt, cetrioli, aglio e olio d'oliva, dal sapore fresco e leggero. Perfetta come accompagnamento per carne, verdure o panini, questa crema si distingue per la sua consistenza cremosa e il gusto equilibrato. Un classico della cucina mediterranea, ideale per dare un tocco di freschezza ai tuoi piatti estivi.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Salsa greca a base di yogurt", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

