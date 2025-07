Resta dopo aver mangiato il pesce nei cruciverba: la soluzione è Lisca

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Resta dopo aver mangiato il pesce' è 'Lisca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LISCA

Curiosità e Significato di Lisca

Hai risolto il cruciverba con Lisca? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Lisca.

Perché la soluzione è Lisca? Liscare significa sfiorare o carezzare delicatamente, spesso riferendosi al tocco lieve di qualcosa. Deriva dal dialetto e si usa anche in modo figurato, come quando si dice lisciare le piume per indicare un atteggiamento amichevole o rassicurante. È un termine che evoca delicatezza e tatto, perfetto per descrivere un gesto gentile o un'azione fatta con cura.

Come si scrive la soluzione Lisca

Stai cercando la risposta alla definizione "Resta dopo aver mangiato il pesce"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

L Livorno

I Imola

S Savona

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A R I P A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARPIA" ARPIA

