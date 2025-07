Pesci per un ottimo piatto di pasta siciliano nei cruciverba: la soluzione è Sarde

SARDE

Curiosità e Significato di Sarde

La parola Sarde è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Sarde.

Perché la soluzione è Sarde? Le sarde sono un pesce azzurro molto apprezzato in Sicilia, spesso utilizzato per preparare deliziose ricette di pasta come le classiche sarde a beccafico. Ricche di omega-3 e dal sapore intenso, sono un ingrediente simbolo della cucina siciliana. Insieme a ingredienti come finocchio, uvetta e pinoli, rendono ogni piatto autentico e gustoso.

Come si scrive la soluzione Sarde

S Savona

A Ancona

R Roma

D Domodossola

E Empoli

