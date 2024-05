Significato della soluzione per: Piatto romano con uovo e guanciale pasta alla

Aggettivo, forma flessa

La pasta alla carbonara è un piatto tipico della tradizione italianae più in particolare del Lazio, assurta nel tempo come uno dei simboli culinari della città di Roma. Esistono diverse ipotesi sull'origine della ricetta e, come spesso accade in questo ambito, non si hanno certezze anche se le ultime ricerche storiche hanno portato alla tesi che essa risalga al periodo immediatamente successivo alla fine dell'occupazione nazista a Napoli ,grazie alla combinazione delle razioni militari portate dagli eserciti alleati, che comprendevano uova e bacon, con la pasta italiana.

carbonara f sing

(storia) femminile di carbonaro

Sostantivo, forma flessa

carbonara ( approfondimento) f sing

(storia) femminile di carbonara

Sostantivo

carbonara f sing (pl.: carbonare)

(gastronomia) abbreviazione di pasta alla carbonara: piatto caratteristico del Lazio e più in particolare di Roma preparato con ingredienti popolari e dal gusto intenso; tradizionalmente come pasta vengono usati gli spaghetti

Sillabazione

car | bo | nà | ra

Pronuncia

IPA: /karbo'nara/

Etimologia / Derivazione

vedi carbonaro