La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Parte superiore di una sfera' è 'Calotta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CALOTTA

Curiosità e Significato di Calotta

Approfondisci la parola di 7 lettere Calotta: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Calotta? La calotta è la porzione superiore di una sfera, come la parte che copre il polo di un pianeta o di un globo. È una sorta di cappuccio rotondo che si stacca dalla superficie, spesso usata anche in ambito architettonico o geometrico per descrivere questa forma parziale e convessa. Una vera e propria copertura che rappresenta la parte superiore di una sfera.

Come si scrive la soluzione Calotta

Stai cercando la risposta alla definizione "Parte superiore di una sfera"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

L Livorno

O Otranto

T Torino

T Torino

A Ancona

