La parte superiore della poppa dei vascelli

Sostantivo

Curiosità su: Cassero – in architettura, la parte elevata di una fortificazione (ad esempio di un castello o di una cinta di mura) Cassero – nella nautica, struttura sopraelevata rispetto al ponte di coperta, che sui velieri si estende dalla poppa fino all'albero di mezzana Cassero – in edilizia, una cassaforma oppure una struttura cementizia o metallica a fondazione di un corso d'acqua Cassero – una delle porte della terza cinta muraria della città di Bologna Cassero – associazione LGBT bolognese Cassero – rocca situata sullo sperone terminale del Monte della Verna, in Toscana Jacopo del Cassero – magistrato e condottiero italiano

cassero ( approfondimento) m sing (pl.: casseri)

(architettura) (edilizia) in un castello, il livello più alto e munito di fortificazioni (edilizia) impalcatura di metallo o cemento armato usata per erigere fondazioni in invasi pieni d'acqua (edilizia) (tecnologia) (ingegneria) cassa o blocco di assi legno che fa da stampo per sagomare le colate di cemento armato (nautica) sulle antiche grandi navi a vela, il ponte sopraelevato collocato tra l'albero maestro e il casseretto (nautica) nelle navi contemporanee, zona di coperta centrale o in poppa all'imbarcazione, dove spesso sono situati alcuni alloggi

Sillabazione

càs | se | ro

Pronuncia

IPA: /'kassero/

Etimologia / Derivazione

dall’arabo qar e dal latino castrum cioè "castello, fortezza"

Sinonimi

cassa di legno per colate

cassaforma

Varianti