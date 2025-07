Nacque per ultima tra le eroine pucciniane nei cruciverba: la soluzione è Turandot

TURANDOT

Curiosità e Significato di Turandot

Perché la soluzione è Turandot? TURANDOT è un'opera lirica di Giacomo Puccini, ispirata alla leggenda cinese di una principessa forte e misteriosa, famosa per la sua decisione e il suo orgoglio. Il titolo rappresenta una donna coraggiosa e determinata, simbolo di forza femminile e passione. È considerata una delle più grandi eroine del teatro musicale, incarnando il desiderio di libertà e il sacrificio.

Come si scrive la soluzione Turandot

T Torino

U Udine

R Roma

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

O Otranto

T Torino

