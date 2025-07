Mangiarlo a merenda significa che non c azzecca nei cruciverba: la soluzione è Cavolo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Mangiarlo a merenda significa che non c azzecca' è 'Cavolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAVOLO

Curiosità e Significato di Cavolo

Non fermarti alla soluzione! Conosci Cavolo più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Cavolo.

Perché la soluzione è Cavolo? Cavolo è un termine colloquiale usato in Italia per esprimere sorpresa o incredulità, simile a dire che diamine!. È anche un ortaggio molto diffuso in cucina, ricco di vitamine. In modo scherzoso, si usa spesso per sottolineare qualcosa di assurdo o inaspettato, come in questo gioco di parole: mangiarlo a merenda non c'entra nulla, ma ci fa sorridere!

Come si scrive la soluzione Cavolo

Se "Mangiarlo a merenda significa che non c azzecca" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

A Ancona

V Venezia

O Otranto

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R C U L A O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RUCOLA" RUCOLA

