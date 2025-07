L emisfero meridionale della Terra nei cruciverba: la soluzione è Australe

Home / Soluzioni Cruciverba / L emisfero meridionale della Terra

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'L emisfero meridionale della Terra' è 'Australe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AUSTRALE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Australe più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Australe.

Perché la soluzione è Australe? Il termine australe si riferisce a tutto ciò che riguarda l'emisfero meridionale del pianeta Terra. Viene usato per indicare le regioni, i venti, le correnti e anche le zone climatiche situate sotto l'equatore. È un aggettivo molto comune in geografia e meteorologia, aiutando a distinguere le aree dell'emisfero sud rispetto a quelle dell'emisfero nord. Un termine importante per capire il nostro pianeta.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Regione dell Austria meridionaleLa cittadina più meridionale dell Europa continentaleMacchina per movimento terraGrandi distese di terra incoltaUn locale sotto terra

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "L emisfero meridionale della Terra" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

U Udine

S Savona

T Torino

R Roma

A Ancona

L Livorno

E Empoli

V R A A I T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VIRATA" VIRATA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.