AFFILIATO

Perché la soluzione è Affiliato? Il termine affiliato indica una persona che si lega o si associa a un'organizzazione, spesso con ruoli e compiti specifici. Nel contesto mafioso, essere affiliato significa far parte di una cosca, condividendone obiettivi e regole. È un modo per riconoscere chi collabora o è legato a un gruppo criminale, senza necessariamente essere un membro ufficiale o il capo.

