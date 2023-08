Atto di mettere per iscritto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Atto di mettere per iscritto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STESURA

Significato/Curiosita : Atto di mettere per iscritto

Principessa di piemonte, sia un tentativo di mettere al riparo il futuro principe ereditario da operazioni di cattura tedesche. trasferitisi, per motivi di sicurezza... Mescolanza, cioè il rapporto olio-pigmento, e la modalità di stesura dei colori sul supporto. la stesura degli strati di colore avviene sovrapponendo all'"abbozzo"... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Atto di mettere per iscritto : atto; mettere; iscritto; Micio lo è di gatto ; Fiumiciatto lo; Non fatto ad hoc; Un piatto a base di pesce; Tirato fuori estratto ; Rimettere in condizione di funzionare; mettere a bollire un ingrediente; Strumenti per emettere aria; Ritrasmettere un programma in televisione; Si fanno per mettere paura; iscritto nei registri ufficiali di rilevazione; Rappresenta le parole per iscritto ; Impegnarsi per iscritto ; Un iscritto attivo; iscritto all associazione fondata da Paul P Harris;

