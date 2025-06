Involucro di riso e altri cereali nei cruciverba: la soluzione è Pula

Home / Soluzioni Cruciverba / Involucro di riso e altri cereali

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Involucro di riso e altri cereali' è 'Pula'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PULA

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Pula più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Pula.

Perché la soluzione è Pula? La pula è l'involucro esterno dei cereali, come riso, mais e avena, che viene spesso eliminato durante la lavorazione. Questa sottile pellicola protegge il chicco e contiene fibre benefiche per la digestione. Anche se considerata scarto in alcuni processi, la pula trova impiego in alimenti per animali e come ingrediente naturale in prodotti biologici, dimostrando quanto sia versatile e preziosa.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:L articolo per altriIl cosiddetto vino di risoGuidano per conto di altriAbbonda nei cerealiSuccede con altri

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Involucro di riso e altri cereali", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

U Udine

L Livorno

A Ancona

O S I A S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SOSIA" SOSIA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.