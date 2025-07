Impiegare, utilizzare nei cruciverba: la soluzione è Adoperare

ADOPERARE

Curiosità e Significato di Adoperare

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Adoperare, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Adoperare? Adoperare significa usare qualcosa in modo pratico o funzionale, mettere in azione strumenti, risorse o capacità per uno scopo specifico. È un termine che si applica sia in contesti quotidiani, come ad esempio adoperare un utensile, sia in ambiti più astratti, come adoperare le proprie competenze. In sostanza, indica l’atto di mettere in pratica ciò che si ha a disposizione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Impiegare adoperareSi possono impiegare per il trasporto di benzinaPermette di utilizzare più prese elettricheSono autorizzati a utilizzare un brevettoImpiegare l olfatto

Come si scrive la soluzione Adoperare

La definizione "Impiegare, utilizzare" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

D Domodossola

O Otranto

P Padova

E Empoli

R Roma

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U E G E R I S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SEGUIRE" SEGUIRE

