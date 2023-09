Sono autorizzati a utilizzare un brevetto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono autorizzati a utilizzare un brevetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : LICENZIATARI

Significato/Curiosità : Sono autorizzati a utilizzare un brevetto

I licenziatari sono individui o entità autorizzati legalmente a utilizzare un brevetto o una licenza di proprietà intellettuale da parte del titolare dei diritti. Questo accordo consente ai licenziatari di sfruttare un'invenzione o un concetto specifico senza violare i diritti del titolare del brevetto. In cambio di questa autorizzazione, i licenziatari possono essere tenuti a pagare royalties o altre forme di compensazione al titolare del brevetto. L'uso di licenziatari è comune nell'ambito dell'innovazione e della ricerca, poiché consente ai titolari dei brevetti di monetizzare le loro invenzioni e agli altri di accedere a tecnologie o prodotti esclusivi. Questo approccio promuove la condivisione e la diffusione delle nuove idee, stimolando l'innovazione e il progresso in vari settori industriali.

Altre risposte alla domanda : Sono autorizzati a utilizzare un brevetto : sono; autorizzati; utilizzare; brevetto;

Su: Idiomatica revenons à nos moutons (letteralmente: "torniamo ai nostri montoni") significa "torniamo a bomba". (https://dizionari.corriere... Abbozzo. ...limitate da vialetti; Associazioni che posessere no profit; Loi tramonti; Un insulto che dira; Nel cuorequattro;Su: Veicoli non autorizzati. all'interno di queste corsie è piuttosto diffuso il fenomeno della sosta irregolare, che rende tuttavia inefficace ...Rivenditori; L abuso di certi atti non; Venditori di fumoSu: Permette di utilizzare piu prese elettricheHa sostituito la cei 23-16/vii, comprende 6 tipi di prese elettriche e 11 tipi di spine elettriche, differenti ...Sistema pianificato per rii materiali in successivi cicli produttivi;nuovamente la matita; Puo... il Pal; Impiegare,Su: Brevetto oltre 1000 invenzioniIl brevetto per la sua ultima applicazione, "holder for article to be electroplated", il 6 gennaio 1931 e morì verso la ...Brevettò più di mille invenzioni; Ha conseguito il; Samuel Morse lo brevettò nel 1837; Ha preso il