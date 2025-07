Il sovrano di Lidia celebre per la sua favolosa ricchezza nei cruciverba: la soluzione è Creso

CRESO

Curiosità e Significato... La soluzione Creso di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Creso per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Creso? Creso era il re di Lidia, famoso per la sua immensa ricchezza e leggenda. Il termine è entrato nel linguaggio come simbolo di grande opulenza e fortuna, anche in senso figurato. Quando si dice che qualcuno è crespo, si intende che possiede un'enorme quantità di ricchezze o risorse, rappresentando il massimo dell'abbondanza. Un esempio di come la storia influenzi ancora oggi il nostro modo di parlare.

C Como

R Roma

E Empoli

S Savona

O Otranto

