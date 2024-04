La Soluzione ♚ È celebre la sua Rapsodia in blu La definizione e la soluzione di 8 lettere: È celebre la sua Rapsodia in blu. GERSHWIN Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su E celebre la sua rapsodia in blu: Cercando altri significati, vedi rapsodia in blu (disambigua). questa voce o sezione sugli argomenti composizioni musicali e brani musicali non cita le fonti... George Gershwin (nato Jacob Gershowitz; Brooklyn, 26 settembre 1898 – Los Angeles, 11 luglio 1937) è stato un compositore, pianista e direttore d'orchestra statunitense. Considerato l'iniziatore del musical statunitense, la sua opera spazia dalla musica colta al jazz. Le composizioni di Gershwin hanno attraversato i generi blues e musica classica, e le sue melodie più popolari sono ampiamente conosciute. Tra le sue opere più note ci sono le ... Altre Definizioni con gershwin; celebre; rapsodia; Il più celebre canto partigiano; Celebre fisico tedesco; Celebre racconto di Anton Cechov; Il colore della Rapsodia di Gershwin;

La risposta a È celebre la sua Rapsodia in blu

GERSHWIN

