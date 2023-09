Verdi gli dedicò la sua celebre Messa da requiem - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Verdi gli dedicò la sua celebre Messa da requiem. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MANZONI

Significato/Curiosita : Verdi gli dedico la sua celebre messa da requiem

la messa di requiem è una composizione sacra di giuseppe verdi del 1874 per coro, voci soliste e orchestra. è dedicata ad alessandro manzoni. dopo il successo... Disambiguazione – "manzoni" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi manzoni (disambigua). alessandro manzoni (milano, 7 marzo 1785 – milano... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

