TOMMASO

Curiosità e Significato di Tommaso

Perché la soluzione è Tommaso? Tommaso è il nome di uno dei dodici apostoli, noto anche come il dubbioso perché inizialmente non credeva alla resurrezione di Gesù senza averlo visto con i propri occhi. Il suo atteggiamento riflette la fiducia basata sulla prova tangibile. Questa storia ci insegna l'importanza di credere con convinzione solo dopo aver verificato di persona. Tommaso ci invita a cercare sempre la verità per credere davvero.

Come si scrive la soluzione Tommaso

T Torino

O Otranto

M Milano

M Milano

A Ancona

S Savona

O Otranto

