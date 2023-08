Sistema per cui il teleutente paga solo ciò che vede - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sistema per cui il teleutente paga solo ciò che vede. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PAY PER VIEW

Significato/Curiosita : Sistema per cui il teleutente paga solo cio che vede

Il pay-per-view (ppv) è un mezzo di distribuzione dei programmi televisivi via cavo consistente nella fruizione di uno o più programmi televisivi ben determinati... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

