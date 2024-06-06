La condizione di ciò che riguarda un solo aspetto

Sara Verdi | 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'La condizione di ciò che riguarda un solo aspetto' è 'Unilateralità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: UNILATERALITÀ

Perché la soluzione è Unilateralità? L’unilateralità si riferisce a una condizione in cui si considera o si agisce su un singolo aspetto di una questione, senza coinvolgere altri elementi o parti. È caratterizzata da una prospettiva limitata, focalizzata esclusivamente su un lato o un punto di vista specifico. Questa situazione può influenzare decisioni e comportamenti, favorendo approcci unilaterali rispetto a soluzioni più complesse e collaborative. La comprensione di questa condizione aiuta a valutare le dinamiche di interazione e di scelta in vari contesti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La condizione di ciò che riguarda un solo aspetto". La risposta di 13 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

La condizione di ciò che riguarda un solo aspetto nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Unilateralità

Questa pagina è dedicata alla definizione "La condizione di ciò che riguarda un solo aspetto" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La condizione di ciò che riguarda un solo aspetto" conferma che la soluzione 'Unilateralità' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Unilateralità

U Udine
N Napoli
I Imola
L Livorno
A Ancona
T Torino
E Empoli
R Roma
A Ancona
L Livorno
I Imola
T Torino
À -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La condizione di ciò che riguarda un solo aspetto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Unilateralità' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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