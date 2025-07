Il nunzio diplomatico pontificio nei cruciverba: la soluzione è Apostolico

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Il nunzio diplomatico pontificio' è 'Apostolico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

APOSTOLICO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Apostolico? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Apostolico.

Perché la soluzione è Apostolico? L'apostolico si riferisce a ciò che riguarda gli apostoli o la Chiesa cattolica, spesso associato a figure come il nunzio diplomatico pontificio, che rappresenta il Papa in un paese. È un termine che indica un legame con la missione, l'autorità e il ruolo spirituale di santità e leadership della Chiesa. In sostanza, l'apostolico è tutto ciò che deriva dall'insegnamento e dalla guida spirituale del Papa.

A Ancona

P Padova

O Otranto

S Savona

T Torino

O Otranto

L Livorno

I Imola

C Como

O Otranto

