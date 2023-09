Titolo pontificio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Titolo pontificio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SANTITÀ

Significato/Curiosità : Titolo pontificio

Il titolo pontificio è un riconoscimento conferito dalla Chiesa Cattolica a una persona che è stata canonizzata e ha raggiunto lo stato di santità. È il più alto onore che la Chiesa può concedere a un individuo e viene assegnato da un atto ufficiale del Papa. L'attribuzione di un titolo pontificio è il risultato di un processo di valutazione e di conferma delle virtù eroiche, dei miracoli o dei meriti eccezionali compiuti dal candidato durante la sua vita. Questo titolo è solitamente accompagnato dal riconoscimento di una festa liturgica dedicata al santo o alla santa, nonché dall'autorizzazione alla venerazione pubblica delle loro reliquie. In sostanza, il titolo pontificio è un segno distintivo dell'esemplare santità di una persona e rappresenta un invito per i fedeli a guardare al suo esempio e a invocare la sua intercessione.

