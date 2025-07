Il dubbioso in campo religioso nei cruciverba: la soluzione è Agnostico

AGNOSTICO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 9 lettere Agnostico: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Agnostico? L'agnostico è chi pensa che non si possa sapere con certezza se esiste un dio o meno. È una posizione di dubbio e apertura, che evita di prendere una posizione definitiva sulla fede. Spesso, l'agnostico preferisce mantenere una mentalità aperta, riconoscendo i limiti della conoscenza umana. In sostanza, si tratta di chi rimane sospeso tra credere e non credere, lasciando la domanda aperta nel tempo.

