La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il cardinale più freddo' è 'Nord'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NORD

Curiosità e Significato... La parola Nord è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Nord.

Perché la soluzione è Nord? Il cardinale più freddo si riferisce a NORD, ovvero la direzione geografica più fredda del pianeta, spesso associata ai climi rigidi delle regioni artiche. È un gioco di parole che sfrutta il termine cardinale per indicare le quattro direzioni principali, e in questo caso, quella più gelida. Un modo divertente per parlare di geografia e clima in modo semplice e coinvolgente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Più è crudo e più fa freddoLe vacanze più lungheNon fa star più nella pelleUn quartiere costituito da più isolatiLe piante più voraci

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il cardinale più freddo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

