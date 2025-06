Più è crudo e più fa freddo nei cruciverba: la soluzione è Inverno

INVERNO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Inverno? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Inverno.

Perché la soluzione è Inverno? L'inverno è la stagione più fredda dell'anno, caratterizzata da temperature basse e giornate più corte. È il periodo in cui il clima si fa più rigido e spesso si vedono paesaggi coperti di neve. La parola richiama anche il momento in cui la natura sembra dormire, in attesa di una nuova primavera. Insomma, quando si dice “più è crudo e più fa freddo”, si pensa proprio all’inverno.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:La fredda stagioneTempo di piumini e di cappottiTempo di piumini e cappottiNon fa star più nella pelleSi fa sentire di più in estateIl suo distacco non fa più vedere

Hai davanti la definizione "Più è crudo e più fa freddo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

I Imola

N Napoli

V Venezia

E Empoli

R Roma

N Napoli

O Otranto

E N E I R Mostra soluzione



