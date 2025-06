I colori commercializzati in tubetti nei cruciverba: la soluzione è Tempere

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I colori commercializzati in tubetti' è 'Tempere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TEMPERE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Tempere? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Tempere.

Perché la soluzione è Tempere? Le tempere sono colori a base d'acqua venduti in tubetti o contenitori, ideali per dipingere e creare. Sono molto usate da studenti, artisti e amatori perché si mescolano facilmente e si asciugano rapidamente, permettendo di ottenere tonalità vivaci e intense. Perfette per lavori su carta e cartoncino, le tempere rappresentano una scelta versatile e pratica nel mondo dell'arte.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Non percepiscono bene i coloriÈ uno degli inchiostri comunemente utilizzati nella stampa a quattro coloriTinto con i colori dell arcobalenoCarico come certi coloriLa stampa a due soli colori

Non riesci a risolvere la definizione "I colori commercializzati in tubetti"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

E Empoli

M Milano

P Padova

E Empoli

R Roma

E Empoli

